Место под этот рынок было взято в аренду у акимата города. - Хозяин этого рынка сказал нам еще летом, что срок аренды заканчивается и мы все должны будем переехать в новое место, - говорит- Мы, конечно же, против, но что нам делать. Против, потому что здесь у нас уже постоянные клиенты, в основном пенсионеры, которые не будут ходить далеко. А переезжаем мы на улицу Алии Молдагуловой, там уже готов павильон. Аренду за место повышать нам не будут, но прибыль мы потеряем, это однозначно. По словам продавца, уже в четверг все переедут на новое месть, многие собрали свои вещи. На рынке "Рауан" торгует около 40 человек.