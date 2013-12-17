Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz По данным областной прокуратуры, ими была выявлена задолженность по заработной плате в 13 организациях области. - Всего задолженность была перед 1622 работниками на сумму 96,8 миллионов тенге, - рассказал на брифинге начальник управления прокуратуры по ЗКО Саят АБДИЛЬМАНОВ. - Всего с начала текущего года по предписаниям прокуратуры выплачена заработная плата в размере 630 миллионов тенге, тем самым защищены права более семи тысяч работников в ЗКО. Напомним, не так давно состоялся обвинительный приговор в отношении директора ТОО «Совместное предприятие «Металлоизделия» ПАВЛОВА. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 148 УК РК - «Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан» (Неоднократная задержка лицом, выполняющим управленческие функции, выплаты заработной платы). Ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях.