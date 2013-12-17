Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Десятилетний мальчик утонул в озере Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. ЧП произошло накануне в Турксибском районе. В центр оперативного управления Алматы поступило сообщение об утонувшем ребенке. На место выехали два экипажа дорожно-патрульной службы ДВД. "Подъезжая к водоему, патрульные, заметили двух детей, которые, ухватившись за кромку льда, находились в самом центре озера, приблизительно в 60 метрах от берега. С одной стороны к тонувшим, еле продвигаясь через лед, направлялась резиновая лодка с двумя мужчинами на борту", - сообщили подробности происшествия в пресс-службе МВД. Сотрудники полиции решили подобраться к детям с другой стороны, сократив путь. Один из патрульных сел в лодку и начал грести. Двое мужчин подручными средствами продалбливали лед. Детей, которые уже не в состоянии были просить о помощи, удалось спасти. Их доставили в городскую больницу. Однако, кто-то из очевидцев сообщил, что со школьниками на озере играл еще один мальчик. Через пару часов водолазы подняли из воды тело десятилетнего мальчика.