Фото с сайта www.altyn-orda.kz Фото с сайта www.altyn-orda.kz Бывший казахстанский кандидат в космонавты Мухтар АЙМАХАНОВ при поддержке вице-премьера РФ Дмитрия РОГОЗИНА в ближайшее время будет включен в состав российского отряда космонавтов, сообщает РИА Новости. "Если не возражаете, я своим решением включу кандидата в отряд космонавтов, и он продолжит подготовку. В дальнейшем будем рассматривать возможность его полета в космос", - сказал во вторник руководитель Роскосмоса Олег ОСТАПЕНКО, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию РОГОЗИНУ во время совещания по вопросам перспектив развития ракетно-космической отрасли. Совещание проходит в Центре управления полетами. "У меня возражений нет, есть только слова поддержки. Дерзайте", - сказал РОГОЗИН, обращаясь к главе Роскосмоса и кандидату в космонавты. Перед этим замглавы Роскосмоса, российский космонавт Юрий ЛОНЧАКОВ представил АЙМАХАНОВА, сказав, что он "имеет огромное желание и высочайшую мотивацию". Лончаков напомнил, что до 2009 года казахстанский кандидат в космонавты готовился для полета на Международную космическую станцию в рамках казахстанской космической программы. Однако в 2009 году проект был закрыт. В 2012 году АЙМАХАНОВ получил российское гражданство.