На пересечении улиц Сарайшык и Курмангазы примерно в 9:39 произошло ДТП. — Я ехал по улице Сарайшык в сторону рынка на зеленый свет,- рассказывает водитель автомобиля «Renault Logan» Мажит. — «Lexus» поворачивал на Курмангазы в сторону финансовой полиции. За рулем была девушка, она не пропустила меня, и я допустил столкновение. Я полностью прав, но боюсь, что меня сделают крайним. От столкновения машины разбросало в разные стороны от перекрестка. На месте работают сотрудники ДПП.