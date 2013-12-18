Почему уезжают русские

Программа переселения «Соотечественники» для русских все еще актуальна для казахстанцев. «МГ» решил узнать, куда стремятся наши соотечественники и главное - почему. У всех, независимо от национальности, сложился стереотип, что лучше там, где нас нет. Мы опросили бывших и нынешних уральцев, которых, так или иначе, затронула тема переселения. Нужно признаться, что тема переселения русских в Россию табуирована в некоторой степени. И простые люди, и чиновники как с казахстанской, так и с российской стороны не хотят об этом говорить публично. Своя, какая-то внутренняя цензура, заставляет людей скрываться и они особо не афишируют намерение уехать из Казахстана, скорее всего, боясь, что их поступок оценят как предательский. Вот и наши респонденты о своем опыте переселения и, главное, причинах, побудивших их уехать из родной страны, согласились рассказать только при условии полной анонимности. Разговаривая с ними, мы сделали три главные причины оттока русского населения. Первая: русские не хотят изучать государственный язык. Они с удовольствием изучают английский (если уезжают в Америку), немецкий (если уезжают в Германию), иврит (если уезжают в Израиль), но только не казахский, который дал бы им возможность здесь развиваться и зарабатывать, ведь двуязычные в Казахстане в особой цене. Парадокс. Вторая – русские перестали быть главенствующей нацией в Казахстане, и это их не радует. Третье – социально-экономические вопросы и культура, точнее культурность людей. Один из респондентов ответил, что его «бесят плюющие на асфальт студенты». Язык мой – враг мой Молодая мама Ирина несколько лет назад вместе с семьей уехала из Уральска в Россию. Поселилась в Воронеже. Главной причиной смены ПМЖ называет языковой вопрос. - Уехали, потому что мы русские. Казахстан - моя родина, там все достаточно благополучно (по сравнению с некоторыми другими бывшими советскими республиками) в социально-экономическом плане, там прошло мое детство, там мои друзья, но решение о переезде в Россию было принято ради дочери, так как стал активно волновать языковой вопрос. А также в связи с возрастающим оттоком городского населения - преимущественно русского и других «нетитульных» наций. Минусов нашего переезда я не вижу. Не нравится только разница в ценах на продукты, одежду и особенно услуги - в Казахстане все дешевле! В поисках горизонтов Но не все уезжают из Казахстана, потому что здесь «вдруг все начали игнорировать русский», некоторые, например, Виолетта, организатор праздников и актриса, хотела покорить Россию как большую страну. - В Уральске я родилась. Это моя родина и ничего плохого о ней не говорю. Здесь произошло моё становление как личности, здесь я сделала карьеру, достигла уважения и признания. Но в один момент я почувствовала, что здесь это предел, а мне не хочется останавливаться на достигнутом. Поняла, что хочется других горизонтов и других высот. Поэтому я решила полностью сменить обстановку и переехать жить в другую страну. На два лагеря Актриса Эра ЛИТВИНОВА, наоборот, переехала из Саратова в Уральск. - В 2005 году решила поменять город - поехали в Уральск в гости, ну, и осталась там, я ж там родилась. Шесть лет я там прожила. С проживанием не было проблем, первое время жила просто по миграционной, продлевали без проблем по рабочему контракту, потом подала на вид на жительство, тоже без проблем получила. В Уральске встретила своего мужа, но гражданство менять не спешила, потом ведь российское не получишь. Я забеременела, и мы решили переехать в Саратов. Муж стал оформлять документы, так как он родился и жил в Казахстане. Но мы решили, что для нашего ребенка лучше было бы жить в России, здешнее образование все-таки везде котируется, с казахстанским вряд ли еще куда-нибудь поедешь. Будущего в Казахстане нет 26-летняя учительница Анжела только собирается уехать из Казахстана. Она считает, что у ее ребенка здесь нет будущего. Ее также беспокоят низкий уровень медицины. - Хорошие врачи уходят либо уезжают, во-вторых, падает уровень образования и культуры, в-третьих, государство не думает о своем народе, производства нет, даже наш бедный город, и тот не такой, как прежде. А сколько в городе детских площадок? Я, например, живу в центре города, и уже задалась вопросом: "А куда ходить играть с малышом, когда он станет постарше?». Про уровень культуры местного населения я промолчу. Чего только стоят заплеванные места около высших и средних учебных заведений! Дело не в русском населении или в казахском или еще в каком-то, я считаю, что пока во власти будут работать непрофессионалы, бандиты, молодые "папенькины сынки", которые, получив диплом, сразу же садятся в кресло начальника, а потом кочуют по креслам из отдела в отдел, мнимые патриоты, недальновидные политики, люди, отвергающие опыт поколения, будет страдать не только русский, но и казах, таджик, украинец....любой ПРОСТОЙ НАРОД. Нам, русским, грех жаловаться, у нас, можно сказать, две родины. Нам также близка Россия, как и Казахстан, а вот казахам, мне кажется, сложнее. Это тупик Категорически настроена и администратор Елена, участник программы переселения: - Всё то, чем хвалятся наши чиновники, похожи на мыльные пузыри. Сейчас дорабатывают поколение 60-70-х годов. Зато процветает буйным цветом коррупция и взяточничество. Дети, молодёжь уже растут в обществе невсеобщего труда, а всеобщего мздоимства - "Не подмажешь, не поедешь", то есть не заплатишь - не родишься, не пойдёшь в садик, не поступишь учиться, не сдашь сессию, не получишь диплом, не устроишься на работу, не сможешь лечиться. Страшно, если вдуматься во всё это. А что дальше? Катастрофически падает уровень образования, медицины, социальной защищённости, присутствует ощущение, что мы - простые люди не нужны нашей стране, от чиновников только красивые фразы о том, как мы будем жить в 2050 году, а от нас подоходный налог. Простите, но мы живём сейчас, а не начнем жить в 2050-ом! Где родился, там и пригодился Штукатур-маляр Лилия – одна из тех, кто уехал на ПМЖ в Россию, но вернулся назад. У нее своя история. - Я родом из Башкортостана, приехала в Казахстан совсем еще молодой. Всю свою жизнь проработала здесь. Когда мои две дочки выросли, они переселились на мою историческую родину. Тоже говорили, что здесь перспектив нет. Старшая живет там уже 10 лет, иногда тянет ее домой, но она там привыкла. Младшая несколько лет прожила, да вернулась. Я тоже к ним переезжала, даже успела квартиру продать в Уральске. Но так и не смогла привыкнуть. Работу не нашла, там с этим тоже сложно. Вернулась. Теперь вместе с младшей дочерью живем здесь и никуда не собираемся. А зачем? На моей работе язык не требуется, да и у дочки свой бизнес. Я всю жизнь на Казахстан проработала, здесь и останусь. Не важно где, важно как Предприниматель Андрей НОС выехал в Россию, но потом вернулся и не жалеет. - Я родился и вырос в Уральске. Переехали в Россию, когда я уже получил паспорт. Родители решили, что там нам будет лучше. Хотя у них здесь были довольно хорошие рабочие места и стабильная зарплата, они, как и многие, поддались панике. За копейки продали квартиру и переехали под Саратов. Там нам, правда, выделили хороший дом, но прижиться мы так и не смогли. Отец - человек работящий, сразу организовал ферму, посадил бахчи. И вот как-то вечером к нам пришли гневные и сильно подвыпившие соседи и напрямую сказали, мол, либо живите как все, либо сваливайте, буржуи. А не хотите, мол, по хорошему, спалим. Вот так! Меня тогда в армию в Чечню забрали, и родители переезжали в другое село без меня. Я же вернулся спустя полтора года. Почти 8 месяцев не знал, что с моими родными, так как нельзя было им отписать весточку. Вернулся уже в другое село, женился. Сейчас занимаюсь предпринимательством. Есть дом в Саратове и квартира в Уральске. Скажу вам так: кто хочет жить и работать, тот найдет свое место везде. А скатиться до уровня «как все», всегда успеете. Похожая история у другого предпринимателя из Уральска. Александр считает, что, если у человека голова «варит» и руки работают, то без дела не останется. - Мы с женой выезжали в Россию несколько раз. Всё видели: и бандитов, которые на «разборки» выезжают, и спецназовцев, которые в дома вламывались. В государственных организациях было повальное сокращение, но на работу к частнику можно устроиться было практически всегда, даже не имея гражданства. Больше всего меня удручало то, сколько там наркоманов. У нас такого не было. В парке в траву ступать страшно было, так как всюду валялись иглы и шприцы. Еще меня поражало, сколько там пьют пива и самогона. Но со временем мы нашли свою нишу, хорошо устроились. Пришлось уехать из-за того, что жене не подошел климат. Но о том, что уехали из России обратно, не жалею. В Уральске у нас у каждого свой небольшой бизнес, подрастают дети. Единственное, что удручает, это мелкие нестыковки в делопроизводства в Казахстане. К примеру, у нас с женой ИИН есть, а детям ИИН не дают. А все потому, что у нас один пункт закона противоречит другому. Вот такие «подводные» выбивают из колеи. А в остальном ничего плохого я в Казахстане не вижу. В Казахстане народ более защищен Бизнесмен Руслан АЛИЕВ не понимает тех, кто уезжает в Россию, говоря, что здесь все плохо. А там все хорошо. - Я считаю, что народ в Казахстане более защищен и уверен в завтрашнем дне. Мы живем в стабильном государстве, и я реально вижу и наши минусы, и наши плюсы, но, тем не менее, я бы не уехал сейчас из Казахстана. Для меня очень важно видеть перспективы. Я знаю, что здесь я могу строить свой бизнес, у нас очень удобная политика в отношении малого и среднего бизнеса. Есть, где развернуться, и если с умом подойти к практически любой сфере, можно раскрутиться и очень быстро подняться. В Казахстане не менее жирным плюсом является доступное жилье, не только для людей, имеющих какой-то капитал, а также и для молодежи. Государство позаботилось об этом. Про образование я могу сказать, что, если человек хочет получать знания, он может всегда развиваться, независимо от предлагаемых учебных учреждений. Образование во всем постсоветском пространстве одинаковое. Нельзя обобщать все вузы, у меня два высших образования, и казахстанское, и российское, я тщательно выбирал университеты. Получив обобщенные знания на родине, в России я смог более углубленно изучать сферу, которая была мне интересна. В сфере образования у них больше возможностей, но чтобы его получить, мне нужно было работать и зарабатывать здесь в Казахстане. У меня очень много друзей, которые меняли гражданство и пытались открыть там свой бизнес, либо же найти работу, к которой они привыкли. Там это сделать сложнее, не буду называть причин. В общем, многие вернулись, работают и проживают в Казахстане, не меняя при этом гражданства. Это в какой-то степени перестраховка. Как будто вас там ждут Предприниматель Фархат ШАРИПОВ не понимает, какие могут быть проблемы. - У нас еще пока два языка идут вровень, к ним английский скоро закрепят и все, никаких проблем. Да и обучение в школах и университетах на двух языках. Мы же сами выбираем, на каком языке учиться и говорить. У нас в стране неважно, кто ты и откуда, какие твои этнические корни и из какой ты страны? Главное, что ты умеешь делать и насколько ты конкурентоспособный. Ну, уехал, предположим, и тут сразу куча перспектив, ну-ну, позаботятся о тебе там! Ждут, не дождутся! Сразу в сказку попадешь, в страну без коррупции, здравомыслящего и трезвого населения, где нет пьяных и беспредельных рож, в страну без быдла. А мы уж, ладно, как-нибудь перебьемся тут, будем вам завидовать. Вы не обижайтесь на мои слова, я иронизирую, конечно. Но я просто хочу, что бы и русские, и другие национальности жили в Казахстане. Детей отправляйте в российские вузы, если они вам так нравятся, а потом пусть возвращаются. Многие возвращаются, не любят там оралманов. Я в последнее время бываю в Москве часто, в командировках. Хоть и живу в хороших отелях, и встречают нормально, но там как-то неуютно - люди злые, менты беспределят и скинхедов тьма, ходят толпами, на всех темных косо смотрят. Я не знаю, какой язык будет в ближайшее время выгодно учить - китайский, английский, немецкий, но никак не русский в ближайшем будущем, не обольщайтесь. А у нас красота - люди доброжелательные, гостеприимные, да мы же родными стали. Живите и радуйтесь жизни! Генеральный консул Российской Федерации в г.Уральске Саид ЗАБИТОВ: Миграционные процесс – это нормальное явление - Количество людей, убывающих по этой программе, незначительно. Речь не идет о тысячах, к нам обращаются сотни людей, но реальное количество переселившихся гораздо меньше. Мы не можем говорить о том, что речь идет о каких-то повальных миграционных процессах. Любой участник программы имеет право получить гражданство в течение 3-6 месяцев, независимо от национальности, это не имеет никакого значения. Какие причины побуждают людей переселяться, сказать достаточно трудно. Миграция – это одна из новых явлений 21 века, это не что-то новое, необычное для Казахстана. Россияне тоже уезжают за границу. Это процессы мировые, люди передвигаются, и какие мотивы их побуждают к этому, сказать довольно не просто. Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кто-то считает, что там он лучше сможет себя реализовать. Почему бы и нет! Те же самые процессы происходят с россиянами, которые уезжают в Европу, Америку, считая, что там им будет более комфортно. Куда уезжают уральцы чаще всего? В ближайшие открытые регионы, чаще всего в Саратовскую область. Много ли казахстанцев уехали по данной программе в РФ, но вернулись назад в Казахстан, мы не знаем. Этот процесс тоже закономерный, вот, едет человек, а ему там не понравилось, он имеет право вернуться. Мы эту программу не пропагандируем и не скрываем. Все подробности любой может узнать на сайте программы «Соотечественники». Человеку, который проходит по этой программе, государство может оказать содействие в поиске работы или предоставлении жилья, но это не значит, что оно берет на себя ответственность. 125 тысяч человек за 6 лет По данным на октябрь 2013 года, по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, за период с 2007-го по 2012-й в Россию переехали 125 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель министра регионального развития РФ Светлана ИВАНОВА. В 2013-ом, после того, как программа стала бессрочной, на этническую родину вернулись 20 тысяч граждан. Наиболее востребованной, по словам вице-министра, госпрограмма оказалась среди соотечественников, проживающих в Казахстане (оттуда приезжают около 30%), Киргизии, Узбекистане (по 20%), Армении и Украине (по 10%). Также в начале декабря российские СМИ сообщили, что в 2014 году финансирование увеличивается. Если в 2013 году на эти цели выделялось 1,3 млрд рублей, то в 2014 году может быть выделено почти 4 млрд рублей. В правительстве России полагают, что число переселенцев в 2014 году может вырасти вдвое. Мирослава ШОНАЛОВА