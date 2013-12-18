В ЗКО жители села ходят в город по тонкому льду

Жителей села Садовое Зеленовского района можно назвать экстремалами. Каждый день они, рискуя жизнью, переходят через едва замерзшую реку, чтобы попасть сначала в село Асан, а оттуда на маршруте №30 в Уральск. - Осенью и весной у нас по дорогам просто не проехать, такая распутица, - рассказывает местная жительница. – Пока нет льда, мы перебираемся через речку на пароме, а зимой по льду. Сколько раз уже поднимали вопрос и все без толку. По словам Лидии МОТЧЕНКОВОЙ, которая 11 лет проработала паромщиком, многие из сельчан работают в Уральске. - Автобус есть, он утром выезжает из Макарово, но ездит всего лишь два раза в день, а когда грязь может и вовсе не выехать, - говорит Лидия Васильевна. – Школа у нас тоже только начальная до 4-го класса. Дальше дети идут кто в Макарово за 9 километров, а кто в Асан на пароме. Страшно за них. У меня дочка в городе работает, каждый день через лед. Вчера, говорит, что страшно ходить, лед трещит. Конечно, он еще не окреп, а по нему столько людей ходят. А что делать? Сельчане просили властей установить навесной мост, или хотя бы дорогу щебенкой засыпать. Но пока ни моста, ни щебенки они не дождались. И продолжают ходить по тонкому льду. Между тем, спасатели предупреждают, что пока переходить по льду опасно. Ровный лед образуется только на гладкой, защищенной от ветра поверхности воды. - Толщина льда, особенно на быстрой воде, не везде одинакова, - рассказывает спасатель-главный инспектор по учебной и агитационной работе Гульжанат АКАТАЕВА. - Он тонкий у берегов, на стремнине, в районе перекатов, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, на изгибах и излучинах рек. Наиболее опасен лед под снегом и сугробами. Опасность при перемещении по льду представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, торосы. На сегодняшний день самой опасной из рек остается Урал. Река имеет свой характер, множество поворотов и быстрое течение не дают установиться льду, и по сей день. Поэтому спасатели предупреждают родителей: глядите за детьми внимательнее, не отпускайте на реку одних. Ледовый наст около 10 сантиметров сейчас есть только на закрытых водоемах. Если же вы все же решили ступить на лед, то проверьте его на прочность. - Безопасной для одного пешехода считается толщина льда не менее 7-8 см в пресной воде и 15 см в соленой воде. Для определения толщины льда его необходимо прорубить, - продолжает рассказывать Гульжанат. - Надежность льда проверяется ударом пешни или кола по льду. Безопасное расстояние между идущими по льду людьми должно составлять 5 метров и более. Прежде чем ступить на лед, посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов - лучше двигаться по ним, так как этот путь проверен. Если следов нет, надо внимательно осмотреться и наметить свой маршрут так, чтобы избежать опасных мест. Особая осторожность нужна после снегопадов, когда под слоем снега не видны трещины, полыньи, проруби. При сомнительной прочности льда по нему следует идти осторожно, скользящим шагом, мягко ставя ногу на всю ступню, и быть готовым к мгновенному изменению ситуации. Оксана ТЕЛЯТОВА