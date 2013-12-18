Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz В Актюбинской области некоторым бизнесменам можно обзавестись POS-терминалами не спеша. Поскольку их установка для некоторых из субъектов предпринимательства продлена до середины следующего года. В частности, фирмы, которые осуществляют свою деятельность по общеустановленному налоговому режиму, могут установить POS-терминалы до 1 января 2014 года. А вот те, кто работают по схеме специального налогового режима, могут установить терминалы до 1 июля 2014 года. Соответствующий закон уже принят в начале декабря, отметили в Актюбинской областной Палате предпринимателей. Вместе с тем в Палате отметили, что в настоящее время Национальная Палата предпринимателей направила в минфин, налоговый комитет и Нацбанк конкретное предложение, чтобы снизить размеры штрафов в отношении ИП и юрлиц за отсутствие у них POS-терминалов, разрешить субъектам предпринимательства, работающим по специальному налоговому режиму, осуществлять свою деятельность и без POS-терминалов, а также разрешить принимать платежи от некоторых покупателей в отсутствие вышеуказанных терминалов. Между тем, есть вероятность, что сроки установки POS-терминалов по всей территории страны продлят до 1 января 2017 года. По крайней мере, сейчас этот вопрос инициируется министерством финансов. Напомним, что внедрение POS-терминалов, то есть практики безналичного расчета, задумывалось с той целью, чтобы изжить теневой бизнес.