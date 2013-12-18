Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Уголовное дело по факту смерти начальника Пограничной академии КНБ в Алматы, генерала Талгата Есетова, прекращено. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил начальник управления Главной военной прокуратуры Тлекжан Саткен. Генерал Есетов был найден мертвым в служебном кабинете 31 января 2013 года. 1 февраля военный прокурор Алматинского гарнизона по факту смерти генерала Есетова возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Расследование смерти генерала Есетова проводил специальный прокурор Главной военной прокуратуры. "Во время следствия противоправных действий в отношении генерала Есетова, в том числе способствующих доведению его до самоубийства, не установлено. При указанных обстоятельствах, 28 марта 2013 года уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления. Согласно Уголовно-процессуального кодексу данные предварительного следствия разглашению не подлежат", - подчеркнул Саткен. Напомним, что начальник Пограничной академии КНБ в Алматы генерал Есетов был обнаружен мертвым в служебном кабинете. Инцидент произошел 31 января. На теле погибшего генерала Есетова обнаружили огнестрельное ранение. Пресс-служба КНБ Казахстана назвала предварительной причиной произошедшего самоубийство. Позже появилась версия о том, что генерал Есетов якобы вел переговоры с компанией "Укрспецэкспорт" о ремонте самолета Ан-72, который разбился под Шымкентом 25 декабря 2012 года.