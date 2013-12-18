О водителях ТОО «Саздинский»сегодня говорят как о героях. На днях на домик сторожа ТОО «Саздинский» напали четверо молодчиков в масках и избили 50-летнюю женщину-сторожа. В это время водители заметили, что в домике сторожа потух свет и побежали туда. Увидев избитую сторожиху, мужчины бросились искать преступников. Одного из них им удалось загнать во двор базы ТОО «Саздинский» и связать ему руки. Второй так быстро убегал от водителей, что на бегу выбросил монитор компьютера. Смельчаки связали пойманному руки и сдали его полицейским. В этот же день задержали остальных троих бандитов. Им 27-36 лет. К счастью, сторожу предприятия травм не нанесли, она смогла самостоятельно освободиться от полотенец и скотча, которыми ее связали разбойники. Из сторожки напавшие пытались умыкнуть компьютер, сотовый телефон и 6 тысяч тенге. При задержании полицейские нашли у разбойников шапочки с прорезями для глаз, полотенце и украденные вещи. По статье «Разбой» полиция возбудила уголовное дело. - За оказанную помощь в раскрытии тяжкого преступления, водителей ТОО «Саздинское» гр. ИМАНГАЛИЕВА Камбара Гильмановича и АПОСТОЛИДИ Владимира Николаевича в торжественной обстановке наградили благодарственными письмами и наручными часами с гравировкой «С благодарностью, от начальника УВД г. Актобе», - рассказали в пресс-службе ДВД. - Награды они получили из рук. - Снизить уровень преступности сегодня можно только совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов и всех жителей города и области, - считает начальник УВД г. Актобе Максат УСЕРБАЕВ.