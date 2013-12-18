По данным Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, 29 ноября было возбуждено уголовное дело в отношении. Он подозревается в том, что в июне 2013 года в интересах ОПГ, направил для исследования в лабораторию образцы, подменив нефть мазутом, получив за это 1200 долларов. В настоящее время уголовное дело расследуется. Напомним, ранее финансовая полиция арестовала главного специалиста таможенного поста «Энергетический» ДТК Актюбинской области Н.Кунаева, который оказывал содействие ОПГ, занимавшейся хищением и контрабандой нефти. Он обвиняется в том, что в мае 2013 года, действуя в интересах ОПГ, за незаконное вознаграждение в сумме 1200 долларов США направил для исследования в лабораторию вместо образцов нефти мазут, чем способствовал экономической контрабанде нефти под видом мазута.