Уральские хоккеисты вновь разгромили соперников из России

17 и 18 декабря на стадионе «Юность» состоялись матчи по хоккею с мячом между командами «Акжайык» (Уральск) и «Никельщик» (Верхний Уфалей). Уральский «Акжайык» одержал третью победу подряд в родных стенах. Напомним, 26 и 27 ноября команды уже встречались, и счет был в пользу западноказахстанцев. 17 и 18 декабря «Акжайык» опять переиграл одного из лидеров первенства – команду «Никельщик» из города Верхний Уфалей. В перый день Уральцы выигрывали 4:0, но в самом конце матча они пропустили один мяч. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу наших хоккеистов. Голы забили Дмитрий ПОНОМАРЕНКО, Александр ШАВАЛДИН, Искандер НУГМАНОВ и Еламан АЛИПКАЛИЕВ. – Мы знали, какая команда едет к нам, – говорит главный тренер команды Дмитрий ИВАННИКОВ . – Я поставил задачу перед игроками - прессинговать в средней зоне и контратаковать. Спасибо ребятам, они играли просто великолепно. Я думаю, наша команда сформирована приличная, и мы будем заметной фигурой в этом чемпионате. Обе команды показали отличную подготовку. Повторная встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. В первом тайме на 16-й минуте с подачи Александра ШАВАЛДИН мяч забил Дмитрий ПОНОМАРЕНКО, на 23-й минуте гол забил Самат АМАНШИН, а на 32-й минуте – Александр ШАВАЛДИН. Во втором тайме четвертый мяч на 60-й минуте забил в ворота «Никельщика» Султан КАДЫРЖАНОВ, через две минуты, проявив настойчивость, хоккеист Искандер НУГМАНОВ забил пятый мяч в ворота противника. Но буквально через минуту игрок команды «Никельщик» Виталий СУЛТАНОВ смог забить единственный мяч в наши ворота. Сейчас «Акжайык» занимает первую строчку в турнирной таблице своей группы с 23 очками, опередив «Локомотив» из Оренбурга на два очка. Следующий тур 24-25 декабря хоккеисты «Акжайыка» сыграют на выезде с командой из города Краснотурьинск Свердловской области – «Динамо-Маяк». Оксана КАТКОВА Фото автора