Главные специалисты горСЭС курировали склады и магазины продуктов питания. К ним обратился предприниматель, попросил дать заключение для открытия склада овощей в ТД «Аида». Женщины обследовали помещение, оно оказалось пригодным для склада. Но выдать разрешение просто так отказались, предложили позолотить ручку. Стороны договорились на 300 долларов. Когда пришло время передавать деньги, 300 долларов у бизнесмена не оказалось. Он передал лишь 20 тысяч тенге. Передача денег прошла перед зданием Заводского отдела полиции. Тут же одну из женщин и повязали. Одной из них предъявили подстрекательство к получению взятки, а второй – получение взятки. Суд приговорил обоих к 5 годам ограничения свободы и запретил им в ближайшие 5 лет работать на госслужбе. Обе подсудимые раскаялись и клялись в суде, что брали взятку впервые и тут же попались.