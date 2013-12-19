Фото с сайта www.pro-goroda.ru Фото с сайта www.pro-goroda.ru У сына президента Татарстана Ирека Минниханова, погибшего в катастрофе Boeing 737 в Казани, родилась дочь. На момент катастрофы его жена была на последних месяцах беременности и лишь чудом сама избежала смерти. Глава Татарстана Рустам Минниханов стал дедушкой: родилась его первая внучка. Семья президента пока никак не комментирует факт рождения ребенка, не называет имени и не рассказывает о том, какая судьба ждет девочку. Однако известно, что внучку главе республики подарила жена его старшего сына Ирека – француженка Антония Гишар. Несколько месяцев назад (в середине августа) 23-летний Ирек Минниханов женился на 25-летней француженке Антонии Гишар, с которой он познакомился еще во время учебы в Швейцарии. Супруги всегда были вместе, но в тот роковой день Ирек, работающий в "АК БАРС" банке, должен был лететь в командировку вместе с женой. Однако отговорил ее от поездки из-за большого срока. Антония не смогла попрощаться с супругом, она не присутствовала на его похоронах, находясь в то время в одной из европейских клиник, ожидая рождения ребенка. Сначала никто не верил, что среди погибших в казанской авиакатастрофе – сын президента Татарстана, передают "Вести.Ru". Но чуть позже власти республики подтвердили страшную весть. "К сожалению, это сын", – сообщил в ноябре заместитель премьер-министра Татарстана Юрий Камалтынов. Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, 17 ноября разбился при посадке в аэропорту Казани. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа – 50 человек – скончались. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава Управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов, а также супруга и дочь известного спортивного комментатора Романа Скворцова – Эллина и Дарья. Источник: Вести.Ru