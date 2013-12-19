Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz В Астане в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены занятия для учащихся школ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС. "Утром 19 декабря в связи с усилением порывов ветра до 25 метров в секунду отменены занятия для учеников школ первой смены с 1 по 11 класс", - сообщили в департаменте. Напомним, ранее также сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за метели закрыты дороги. В частности, движение ограничено в Астане и Акмолинской области с 23.00 18 декабря для всех видов автотранспорта по всем направлениям.