Иллюстративное фото с сайта centralasiaonline.com Иллюстративное фото с сайта centralasiaonline.com Безденежье вынудило атырауских строителей выйти на очередную забастовку. Монтажники, крановщики и облицовщики отказываются работать, пока руководство компании «VPD» не выплатит им зарплату за полгода, передает КТК. Все это время, утверждают бастующие, шефы кормят только обещаниями, а вот кормить собственные семьи рабочим уже нечем. Люди влезли в кредиты, но терпение, похоже, уже лопнуло. Как выяснилось, в долгах и сама строительная компания. Руководители фирмы объявили, что якобы взяли в банке 40 млн тенге и выплачивают кредит, а на зарплату денег у них нет. Но добиться внятного комментария у самих работодателей не удалось. К слову, бастуют строители этой фирмы уже не в первый раз. Говорят: только таким способом приходится выбивать свои деньги. - У нас у всех есть семьи, нам нечем их кормить. У нас кредиты! Мы уже на грани, но нашему руководству до этого никакого дела!, — жалуется рабочий Атабек Саткалиев.