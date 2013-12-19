118 человек оказались в снежном плену на трассе «Самара-Шымкент», вблизи поселка Маржанбулак, встала колонна из 28 транспортных средств. Прибывшие на место спасатели сначала эвакуировали пассажиров, затем автомобили. 30 человек доставили в Маржанбулакскую среднюю школу, а остальные - жители города - были эвакуированы в Актобе. На спасательную операцию ушло около 10 часов. В это же время на автодороге "Хромтау-Никельтау" из-за снега, метели и усиленного ветра в снежном заносе оказались 3 автомобиля. Сотрудники военизированной аварийно-спасательной службы вызволили застрявшие авто и находившихся в них пятерых человек. Отметим, что 18 декабря на сотовые телефоны актюбинцев не раз приходили СМС от департамента по ЧС с сообщениями о штормовом предупреждении и закрытии дорог республиканского, областного значения. Сотрудники ДЧС просят горожан не игнорировать подобные оперативные предупреждения, не выезжать за пределы населенного пункта.