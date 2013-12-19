Все работы Гельсеры АБДРАХИМОВОЙ выполнены в виде аппликаций и коллажа, хотя сама автор предпочитает другое название – лоскутная пластика. Гельсера Камиловна по образованию художник-оформитель, окончила Оренбургское училище и Московский институт искусств. Свои первые картины она создавала из лоскутков и обрезков ткани. Задумки и идеи для них брала из повседневной жизни – те же степные цветы или домашние животные. По словам автора, работа занимает две недели, а бывает и месяц – в зависимости от сложности. Нужно отметить, что картины Гельсеры АБДРАХИМОВОЙ уже выставлялись не только в родном селе, но и в областном музее, а творчество бурлинской мастерицы включено в книгу-сборник союза художников ЗКО. А вот в музее, да еще и персонально, Гельсера Камиловна выставляется впервые. Есть у нее и еще одно увлечение - коллекционирование фарфора. Помимо нескольких своих картин, Гельсера АБДРАХИМОВА передала в дар музею коллекцию фарфоровой посуды. Среди чайников и сахарниц прошлого века есть и раритет –знаменитый кузнецовский фарфор конца 19-го века. - Фарфор собираю давно – еще со студенческих лет. Где-то покупала, что-то дарили… А сейчас подумала,что их дома у меня никто не увидит. Только родные и друзья. Пусть уж лучше в музее, - говорит Гельсера Камиловна.