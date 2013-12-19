В Уральске прошла ёлка детей-инвалидов

Сегодня, 19 декабря, в стенах ДК «Зенит» прошла ёлка для детей-инвалидов из реабилитационной группы «Ботакан». - Наша группа работает уже четвертый год, - рассказывает председатель ОО «Диабет» Тамара ИСТОМИНА. - К нам приходят ребята, которые имеют психоневрологические патологии. Здесь вместе с родителями, медиками мы стараемся помочь детям пройти реабилитацию, а также социально адаптироваться в обществе. Мы очень благодарны тем, кто нам помогает. Так для создания сегодняшней ёлки постарались многие горожане. Нам подарили две кушетки для массажа, которые так необходимы для детей, другой предприниматель подарил нам телевизор. По словам Тамары ИСТОМИНОЙ, для детей также приготовили сладкие подарки и мягкие игрушки. А помощь оказало ИП «Семеняк». На новогодний праздник пришли около двадцати ребят с мамами, бабушками и даже папами. - Мы не так давно приехали в Уральск, - рассказывает мама девочки Оксаны, Алия БЕКЕШОВА. - Нас в группу привела Тамара Алексеевна ровно год назад. Здесь мы вместе учимся, работаем над собой. Благодаря всем нашим стараниям Оксана начала вставать на ножки, стала более активной. Сегодня на елку пришли в первый раз, и я рада, что дочери здесь нравится. Хочу сказать за это огромное спасибо всем, кто подарил нам праздник.