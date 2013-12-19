В этот раз в суд вызвали бывших воспитанников областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. Прокурора Тамару САРСЕНОВУ интересовала спортивная деятельность свидетелей. В ходе допроса все трое утверждали, что знают обвиняемых как тренеров и начальство. Отвечая на вопросы прокурора, свидетели периодически забывали или путали года, не помнили своих коллег по спорту. Свидетель Мардан ЕСЕКЕНОВ, который занимается самбо и дзюдо с детства, отметил, что выезжая за границу в командировки тренер БЕККАЛИЕВ всегда создавал для ребят все условия. - Когда я учился в школе-интернате, мы часто ездили на соревнования и учебно-тренировочные сборы, жили и обедали в гостинице. Выделялись ли деньги, или тренеры оплачивали все расходы из своего кармана, я не знаю, - сказал свидетель. На вопрос прокурора САРСЕНОВОЙ о выездах на соревнования в город Ульяновск и Оренбург в летний период времени, свидетель твердо ответил, что летом вообще никуда не ездил, так как в 2010 году он уже был студентом и на летних каникулах отдыхал. За выезд никаких денег, а суммы были внушительные и переваливали за 100 тысяч, спортсмен не получал и впервые слышит о них.