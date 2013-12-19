Коммунисты Уральска собирают пожертвования на памятник Ленину

Сегодня, 19 декабря, активисты коммунистической партии вышли с плакатом и самодельной урной для сбора денег на восстановление памятника Владимиру Ленину, который был разрушен в начале декабря в Киеве. - Напомним, 8 декабря этого года вандалами был разрушен памятник Владимиру Ленину, - рассказывает коммунистка Оксана ТЕРНОВСКАЯ. - Если вы посмотрите на наш транспарант, то увидите, что предки этих же вандалов в сорок первом, когда вошли на Украину, уничтожали памятники Ленину, сжигали книги Маркса, Чернышевского и Достоевского. Стали убивать и насиловать людей. И сегодня потомки этих же вандалов продолжают разрушать памятники Ленина. Мы вышли с тем, что выражаем протест против такого вандализма и присоединяемся к заявлению Геннадия ЗЮГАНОВА, и обращаемся к неравнодушным людям с просьбой поддержать эту акцию и потребовать от правительства Украины восстановить памятник Ленину. Поэтому мы обращаемся к гражданам области с просьбой о помощи. Мы собираем средства на возрождение памятника.