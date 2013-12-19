В турнире приняли участие 8 команд из Польши, Беларуси, Казахстана и Словении. 8 команд были разбиты на две подгруппы. В своей подгруппе уральцы выиграли три игры - Познань ІІ 0:5; Словения 0:2; Стизев 2:4. По итогам подгруппы команда ЗКО заняла первое место, набрав 9 очков и вышла в четвертьфинал. В четвертьфинале команда Уральска встретилась с командой Познань І (Варта) и проиграла со счетом 6:2. А в игре с Новой Дубницей (Словения) наша команда выиграла со счетом 5:3. В итоге команда Уральска заняла призовое 3 место.