Фото с сайта liva.com.ua Фото с сайта liva.com.ua Митингующие собирают подписи в пользу сноса, они принесли с собой флаги с изображением Че Гевары. В украинском городе Днепродзержинск местные жители попытались снести барельеф Нурсултана Назарбаева , сообщают Подробности. В субботу барельеф президента Казахстана кто-то облил краской. На следующий день у барельефа прошел митинг. Неизвестные собирают подписи за снос памятника. Рядом реют флаги с изображением Че Гевары и не только. «На одном из лозунгов, с которыми они стояли, была нарисована кошка — и они сказали, что это знак международной организации труда, которая борется за свои права», — сказал редактор Днепродзержинской интернет-газеты Станислав Дьяченко. Эту акцию местные газеты связали с местными коммунистами — на заднем плане разглядели их символику. «Интернет наполнен такой информацией, но она не соответствует действительности. Там проводили акцию другие общественные организации», — оправдывался секретарь городской организации КПУ Днепродзержинска Сергей Ткаченко. На сайте коммунистической партии ее члены называют себя марксистами-ленинцами. Они отстаивают интересы рабочего класса. Против Назарбаева выступают после событий двухлетней давности в Жанаозене. Тогда — после семи месяцев забастовки нефтяников — военные вытеснили их с главной площади города. «В Украине не должно быть памятника Назарбаеву, после тех репрессий, которые произошли 2 года назад — были люди расстреляны, посажены», — заявила член общественной организации «Боротьба» Мария Межова. Почему бюст казахстанского президента хотят снести только сейчас — внятно объяснить никто не может. В самом училище, где находится барельеф, гордятся — когда-то Назарбаев был их студентом. Вот и целая стена, посвященная ему. Барельеф установили сами, а теперь возмущаются — кто смеет посягать на него. «Девятый год он стоит — никому не мешал. Я вообще не понимаю, кто инициатор этого! Ко мне с такими идеями никто не обращался!», — посетовал директор Днепродзержинского высшего технического училища Вадим Неклеса. Это и понятно — активисты пошли сразу в мэрию. Получили отказ. И теперь за снос памятника собирают подписи на улице. Пока собрали сотню. Источник: Total.kz