В канун нового 2014 года исследовательский центр компании HeadHunter подводит итоги и обнародует самые любопытные из них. Так, проанализировав динамику размещения вакансий и резюме на hh.kz с 2009 по 2013 годы, специалисты отмечают, что в уходящем году казахстанские работодатели стали активнее указывать в объявлениях о работе предлагаемые оклады: если в прошлом году суммы вознаграждения встречались в 40% вакансий, то уже в 2013 – в 45%. В то же время среди отечественных соискателей наблюдается едва заметное снижение стремления прописывать в своих резюме зарплатные ожидания: так, например, в 2009 г. в 73% анкет указывался уровень желаемой зарплаты, а в 2013 – в 72%. «С одной стороны, наличие предлагаемой зарплаты в вакансии и желаемой - в резюме облегчают задачи как работодателям, так и соискателям: в таком случае каждый из участников рынка труда будет знать, на что рассчитывать. В то же время успешному и подходящему компании кандидату работодатель зачастую может предложить оклад чуть больший от первоначально запланированного. Специалисты рекомендуют соискателям указывать в резюме зарплату, соответствующую опыту, компетенциям, профессиональным навыкам, а также желанию и возможностям «выкладываться» на работе за обозначенное вознаграждение. А для того, чтобы быть в «зарплатном тренде» и держать руку на пульсе, необходимо мониторить рынок труда, использую только надежные и проверенные источники информации», - резюмирует Марина Сакиева, директор по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан. image Источник: HeadHunter