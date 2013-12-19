Уральск. Бизнесмену Мурату ЖАРКЕЕВУ дали 7 лет

Сегодня, 19 декабря, апелляционная коллегия областного суда вынесла приговор в отношении учредителя ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" по статье 176 УК РК - "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества". Мурата ЖАРКЕЕВА приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Напомним, что в мае этого года Уральский городской суд приговорил директора ТОО "Пойменское хлебоприемное предприятие" Малика ИМАНГАЛИЕВА по статье 177 "Хищение и растрата вверенного имущества" к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, а учредителя Мурата ЖАРКЕЕВА оправдал за недостаточностью улик. Однако областная прокуратура подала кассационный протест, и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение. Дело в отношении учредителя ТОО «Пойменское ХПП» Мурата ЖАРКЕЕВА и директора данного предприятия Малика ИМАНГАЛИЕВА было возбуждено еще в 2012 году. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2012 года ЖАРКЕЕВ и ИМАНГАЛИЕВ отпускали неустановленным лицам зерно со своих складов, которое было отдано им на хранение акционерным обществом "НК Продкорпорация". Сумма ущерба перед "Продкорпорацией" составила 601 миллион тенге. - Я считаю, что справедливость восторжествовала, - сообщил старший прокурор Руслан АМИНОВ. - Сегодня был вынесен обвинительный приговор, в данном случае суд разобрался в доказательствах, предоставленных следствием досконально. Я как представитель обвинения выражаю согласие. В настоящий момент ведется следствие по уголовным делам, которые были также возбуждены в отношении ЖАРКЕЕВА. На судебном заседании были установлены определенные лица, которым сбывалось зерно, это граждане Актобе. Сейчас идет следствие, я думаю, что дело дойдет до логического завершения. Фото автора