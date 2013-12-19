Уральским должникам перекрыли канализацию

Сегодня, 19 декабря, сотрудники водоканала в Уральске устроили еще одну показательную порку злостным неплательщикам. В доме №4 в 4-ом микрорайоне жильцы не платили за воду больше трех лет. Их долг на сегодняшний день составляет больше 80 тысяч тенге. Контролер Алма безуспешно пыталась собрать долги за воду. Только после четвертого решения суда сотрудники ТОО «Батыс су арнасы» пошли на вынужденную меру. Коммунальщики отключили квартиры неплательщиков от системы водоотведения. Аппарат СОВ-2 (Система ограничения водоотведения) монополисты еще весной нынешнего года купили в соседней России. За несколько месяцев аппарат оправдал себя. Без возможности спустить после себя воду жильцы просто вынуждены находить деньги, чтобы оплатить долг. По словам замдиректора ТОО «Батыс су арнасы» Нурлыбека КИРЕЕВА, с весны нынешнего года в Уральске они перекрыли канализацию в более чем в 100 квартирах. Около половины неплательщиков сразу же нашли деньги оплатить долг. Канализацию, по словам замдиректора, перекрываю не сразу. Все надеются и ждут, что долг все же отдадут. - Только после 3 или 4 решения суда идем на эту меру, - говорит Нурлыбек КИРЕЕВ. - Весной мы купили этот аппарат. За 3-4 месяца этот аппарат дал существенный эффект по сокращению дебиторской задолженности. Сейчас у «Батыс су арнасы» порядка 60 млн тенге дебиторской задолженности по населению. Долги сокращаем ежедневно.