Атырауские спасатели: на Урале все еще опасно

Атырауские спасатели сетуют на беспечность горожан в период первого ледостава на реке Урал. Здесь первый лед и река уже стала излюбленным местом отдыха любителей зимней рыбалки и школьников. Сегодня в самом разгаре подготовка водолазов. Каждый спуск новичков под строгим контролем инструкторов. Здесь работа в условиях повышенной сложности и приучение организма к низким температурам. По словам водолаза второго класса Рината АЙБЕКОВА, зимой есть свои сложности, это ограничение радиуса действия водолаза. Вода не везде прозрачная, необходимы навыки действия в условиях плохой видимости. Тем не менее, несмотря на все профилактические меры, избежать несчастных случаев не удается. Рыбаки и любители зимнего отдыха зачастую пренебрегают правилами безопасности. Для отдыхающих это нахождение большого количества людей на льду и промоины, для рыбаков опасность таят их собственные лунки. В этом году отмечено два несчастных случая на льду, в январе и феврале. Всего же с начала года ими спасено 35 человек. На конец года пока без происшествий.