Всего по делу проходят 22 человека. Уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями органами финансовой полиции были возбуждены в начале сентября прошлого года. 24 января 2013 года была выдана санкция на арест бывшего акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА. Ранее в розыск были объявлены родной брат акима региона, бывший депутат мажилиса парламента Аманжан РЫСКАЛИ и несколько руководителей строительных компаний. Общая сумма ущерба государству составляет более семидесяти миллиардов тенге. - Предварительное слушание назначено на 24 декабря. По итогам проведения предварительного слушания будет дана более подробная информация. Если заседание будет проходить в открытом режиме, никаких препятствий для участия прессы в нем не будет, - подчеркнул ГАЛИЕВ.