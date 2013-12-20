Иллюстративное фото с сайта www.rus-info.ru Иллюстративное фото с сайта www.rus-info.ru Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». На очередном совещании областной комиссии по делам несовершеннолетних под председательством заместителя акима области Шынгыса МУКАНА был рассмотрен вопрос о ситуации в трех районах области - Махамбетском, Индерском и Кызылкугинском. Работа с «трудными» детьми ведется везде, но проблемы среди молодежи остаются. С начала года на «телефоны доверия» поступило почти 500 звонков, пятая часть из них от подростков. А по данным областного управления здравоохранения официально зарегистрировано 33 попытки суицида среди подростков,  из них в шести случаях спасти детей не удалось. Какова причина ухода жизни, остается непонятной и для психологов, и для родителей детей. Не всегда на столь трагический шаг решаются дети из неблагополучных семей. Во многих случаях на попытку покончить жизнь самоубийством решаются вполне обеспеченные дети. К примеру, как отметили на заседании, в одном из случаев в Индерском районе на суицид решился отличник учебы и спортсмен.