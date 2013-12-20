Иллюстративное фото с сайта eugene.kaspersky.ru Иллюстративное фото с сайта eugene.kaspersky.ru 58-летний мужчина пришел в гости к брату. Но вместо того чтобы подняться на девятый этаж, упал с пятиметровой высоты. После полученных травм он почти не говорит и с трудом узнаёт родных. Впрочем, лифтёры вину уже переложили – на невнимательного гостя и воров, что крадут цветмет, сообщает КТК. 58-летний Жайлаубай МЕДЕТОВ впервые за много лет оказался на больничной койке. А его родные рады и тому, что всё ещё так обошлось. Накануне мужчина пришел поздравить брата с праздником. Вызвал лифт, чтобы подняться на 9-ый этаж, но шагнул в пропасть. Спустя время стонущего Жайлаубая нашел лифтер и вызвал скорую. "Самое интересное, лифт подъехал, дверь открылась, но кабинки не было! Он упал в шахту лифта. А представьте, если бы на его месте были дети", - рассказал сын пострадавшего Нурболат Ушиб мозга, перелом затылочной части, ребра и закрытая травма черепа. Жайлаубай практически не разговаривает и не ест. Но что хуже всего – у мужчины появились провалы в памяти. Родные Жайлаубая хотят наказать лифтёров. Но те отвечать ни за что не собираются. По их версии, мужчина упал из-за собственной неосторожности. Оказывается, буквально за несколько минут до ЧП в подъезде побывали воры, которые украли детали из шахты. В итоге лифт пришел в нерабочее состояние. И не заметить этого якобы было нельзя. После случившегося местные жители, которые и без того редко пользовались лифтом, решили и вовсе от него отказаться. Даже жители верхних этажей теперь поднимаются и спускаются исключительно по лестницам. А родные Жайлаубая заявили в полицию. Они хотят, чтобы следователи всё-таки нашли тех, кто должен ответить за травму отца.