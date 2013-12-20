Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным финансовой полиции Атырауской области, в этом году 16 человек получили денежные поощрения в сумме 1,3 млн тенге. Средства выплачены за сообщения о коррупции. Вознаграждение зависело от значимости сообщенной информации о коррупционном преступлении. Финансовые полицейские разработали особые памятки, которые распространяются в платежных документах за коммунальные услуги, прикрепляя к квитанциям. Это позволяет расширить круг жителей, которые имеют возможность сообщить о правонарушениях, начиная от административного и заканчивая взяточничеством в особо крупном размере.