Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. По данным пресс-службы прокуратуры ЗКО, в суд передано уголовное дело по статье 176 УК РК  «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» в отношении бывшего председателя правления СПК «Орал» Руслана САПАРГАЛИЕВА и директора ТОО «АттисОралАгро» Бакытжана НИГИШЕВА. Их обвиняют в хищении более 200 миллионов бюджетных средств,  предназначенных на закупку плодоовощных продуктов (лук, картофель, морковь) для создания регионального продовольственного стабилизационного фонда. Стабилизационный фонд  был создан для  устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, а также для формирования оперативного запаса продовольственных товаров. В нынешнем году на 7,2 процента выросло число оконченных производством уголовных дел экономического характера, по которым сумма установленного ущерба составила 2 млрд тенге.