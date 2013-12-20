По данным пресс-службы городского акимата, большая часть зеленых красавиц устанавливается различными предприятиями, организациями, учебными заведениями и другими учреждениями. Бюджетные деньги потрачены на установку лишь 4 елей — в парке имени Первого президента, на площадях перед аэропортом и областным акиматом, а также на водно-зеленом бульваре. Последняя уже установлена, монтаж оставшихся трёх елок в настоящее время продолжается. Отметим, что все они искусственные. - В этом году из бюджета выделено 10 млн тенге на установку четырех елок, их монтаж, оформление, технический уход, декоративное освещение прилегающих территорий, - сообщила. Отметим, что самая большая елка города, устанавливаемая нынче в парке имени Первого президента, в прошлом году украшала площадь перед зданием облакимата. Приобретена она за 7 миллионов тенге на спонсорские средства. Высота главной елки города - 30 метров.