Рахат Алиев заказал убийство Алтынбека Сарсенбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"16 апреля 2012 года Ибрагимов, отбывающий наказание в исправительном учреждении, обратился в Верховный суд РК с заявлением, в котором сообщил о ранее неизвестных правоохранительным и судебным органам обстоятельствах совершенного преступления. В этом заявлении он впервые признался в совершении убийства, в деталях описав обстоятельства его совершения, а также сообщил, что истинным заказчиком убийства Алтынбека Сарсенбайулы был не Ержан Утембаев, а Рахат Алиев и Альнур Мусаев", - сказал заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко на брифинге в Астане.
По его словам, Рустам Ибрагимов убил Сарсенбаева. Ранее заказчиком был признан Ержан Утембаев, занимавший тогда должность руководителя аппарата Сената Парламента. По поручению Верховного суда достоверность дополнительно полученных показаний была проверена специально созданной следственно-оперативной группой сотрудников Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД РК.
Также, по словам Кравченко, по ходатайству Генпрокуратуры РК непосредственное участие в расследовании приняло Федеральное бюро расследований США. По результатам расследования вновь открывшиеся обстоятельства нашли свое подтверждение. Так, было установлено, что еще в 2006 году Рустам Ибрагимов после завершения полиграфологического исследования и интервью с агентами ФБР США сообщил им, что истинным заказчиком убийства является Рахат Алиев. При этом Ибрагимов отказался от дачи официальных показаний правоохранительным органам и просил не разглашать эту информацию из-за угроз безопасности своей семье со стороны Алиева и Мусаева. В настоящее время при взаимодействии в рамках расследования заявления Рустама Ибрагимова ФБР США подтвердило эту информацию с предоставлением соответствующих документов.
"В ходе нового расследования Ибрагимов дал показания, что Ержан Утембаев в силу личных неприязненных отношений действительно просил его избить Алтынбека Сарсенбайулы. Об этом стало известно Рахату Алиеву, который совместно с Альнуром Мусаевым решили воспользоваться ситуацией и под видом исполнения заказа Ержана Утембаева поручили Ибрагимову осуществить убийство Алтынбека Сарсенбайулы", - сказал замгенпрокурора.
По данным Генпрокуратуры, доводы Ибрагимова нашли свое полное подтверждение собранными в ходе расследования объективными доказательствами. Добыты и получены новые вещественные доказательства и свидетельские показания, подтверждающие версию о причастности Алиева и Мусаева к заказу и организации убийства Алтынбека Сарсенбайулы и его двух спутников.
В августе 2013 года соответствующие показания Рустама Ибрагимова и ряда ключевых свидетелей были проверены на предмет достоверности и подтверждены приглашенными специалистами – полиграфологами ФБР США.
"19 декабря 2013 года Верховным судом РК по результатам рассмотрения заявления Рустама Ибрагимова и с учетом собранных новых материалов, ранее постановленный приговор в отношении Ержана Утембаева частично отменен. Оснований для пересмотра приговора в отношении иных участников преступления не установлено, поскольку добытые новые доказательства не влияют на квалификацию действий", - сказал Кравченко.
По его словам, 19 декабря ВС направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области. "В случае принятия соответствующего решения суда в отношении Алиева и Мусаева непосредственно будет возбуждено уголовное дело, и с участием сотрудников Федерального бюро расследований США проведено предварительное следствие на предмет их причастности к убийству Алтынбека Сарсенбайулы, Василия Журавлева и Бауржана Байбосына", - добавил он.
На брифинге выступил и временный поверенный в делах США в РК Джон Ордвей. "На протяжении нового расследования Федеральное бюро расследований США имело отличную возможность доступа ко всем документам, связанным с делом. Это включало в себя не только беспрепятственный доступ к независимому изучению доказательств и документов дела, но также и возможность проверки свидетелей на полиграфе американской стороной независимо от казахстанских органов. Шаги, предпринятые ФБР в помощь расследованию, привели к результатам, совпадающим с выводами, сделанными Генеральной прокуратурой РК", - сказал Джон Ордвей.
Он отметил, что был лично знаком с Сарсенбаевым. "Я встречался с Алтынбеком Сарсенбаевым, я знал его, и я очень рад завершению этого расследования. Я надеюсь, что результаты нового расследования наконец принесут хоть в какой-то степени мир в души родственников погибших", - добавил он.
Напомним, Алтынбек Сарсенбаев и два его помощника были застрелены в феврале 2006 года близ Алматы. Дело было полностью раскрыто с участием сотрудников ФБР США. Виновными были признаны 10 человек, в том числе экс-руководитель аппарата сената парламента Ержан Утембаев, как заказчик убийства, и Рустам Ибрагимов - исполнитель преступления. Всех обвиняемых приговорили к различным длительным срокам заключения.
В 2011 году было объявлено, что в расследовании громкого убийства Алтынбека Сарсенбаева поставлена точка. Решение суда по делу об убийстве известного казахстанского политика Генеральная прокуратура признала законным и объективным. "Мы достоверно изучили весь круг лиц, причастных к этому преступлению. Все они были осуждены, все получили наказание. Каких-либо объективных доказательств о причастности иных лиц никто никогда не представлял и никаких доказательств не существует", - заявил генпрокурор Казахстана Асхат Даулбаев на встрече с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Официальная версия была с сомнением принята в обществе. В прессе часто выдвигались предположения, что к убийству политика причастен Рахат Алиев.
Позже в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК заявили, что экс-руководителя аппарата сената парламента РК Ержана Утембаева, осужденного на 20 лет лишения свободы за убийство оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, могут выпустить на свободу только к 2020 году.