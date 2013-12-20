Фото с сайта mvd.gov.kz Фото с сайта mvd.gov.kz ЧП случилось в праздничный день, 17 декабря, в юридическом институте, что находится на Курсантском шоссе.  Примерно 6-7 человек, перепрыгнув через железобетонный забор на строевой плац  института, затеяли драку со студентами. Во время разборок налетчики достали оружие и стреляли в курсантов. После канонады выстрелов бандиты также через забор скрылись с места происшествия. Скорая помощь увезла с плаца в больницу 21-летнего Азата КУРМАНБАЯ и 20-летнего Олжаса ИБРАГИМОВА. У них огневые дробовые ранения спины. Азат учится на 2 курсе института. Он родом из поселка Майтобе Жамбыльской области. Олжас - студент 3 курса института, уроженец поселка Ленинград Акмолинской области. На месте происшествия полиция обнаружила следы крови, капюшон черного цвета от спортивной куртки, черную вязаную шапочку с прорезями для глаз и два контейнера от гильз охотничьего ружья. В больнице отметили, что сейчас состояние здоровья Азата КУРМАНБАЯ и Олжаса ИБРАГИМОВА стабильное, студенты пошли на поправку. Пресс-служба ДВД области прокомментировала, что вооруженный налет не связан с деятельностью нетрадиционных религиозных сект на территории области. Задержаны ли бандиты, полиция уклоняется от ответа. По сведениям пресс-секретаря Ардагера УАЙДИНА, до вечера сегодняшнего дня правоохранительные органы дадут официальный комментарий по поводу ЧП в институте. Актюбинский юридический институт МВД готовит кадров с высшим образованием по специальности «Правоохранительная деятельность».