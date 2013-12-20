Ими стали 63-летний руководитель АО «Трансэнерго» Мажит БЕКМЕЕВ и 81-летний ученый Тургали ЖОЛБАСКАН. Известно, что главный тепловик города Мажит БЕКМЕЕВ работает в коммунальной сфере с 1973 года. Он прошел путь от слесаря до директора АО «Трансэнерго». Мажит БЕКМЕЕВ руководит тепловиками пятый год. Еще в советские времена Мажит Абдуллович получал грамоты и благодарности от министерства, отвечающего за тепло в домах. И сегодня он в почете, носит орден «Курмет», выданный в независимом Казахстане. О Тургали ЖОЛБАСКАНЕ известно, что он автор нескольких книг и около 300 научных статей. Является доцентом и преподавателем.