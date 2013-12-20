Фото с сайта www.svoboda.org Фото с сайта www.svoboda.org Михаил Ходорковский помилован указом президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. По информации СМИ, документ вступает в силу со дня подписания. Защитник экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского Вадим Клювгант заявил, что осужденного за махинации с нефтью и отмывание денег должны были отпустить из колонии незамедлительно. Он отметил, что пока не знает о планах своего подзащитного. В тексте указа Путина о Михаиле Ходорковском сообщается, что он освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать осужденного Ходорковского Михаила Борисовича, 1963 года рождения, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - написано в документе. Напомним, о планах подписать указ о помиловании президент РФ заявил 20 декабря 2013 года. Путин отметил, что Михаил Ходорковский подал прошение, ссылаясь на то, что у него больна мать. Согласно приговору суда, осужденный должен был выйти на свободу в августе 2014 года.