Уральск. На площади Абая бастовали рабочие

Сегодня, 20 декабря, на площадь Абая вышли строители фирмы «Астана Батыс строй», которым два месяца не выплачивают заработную плату. - Второй месяц работаем, а зарплату не дают, - говорит газоэлектросварщик Михаил АЗОВСКИЙ. - Обещают завтра-послезавтра, а денег как не было, так и нет. Нет денег ни на питание, ни на проезд, даже на курево. Оплата труда и так у нас небольшая - 2-3 тысячи в день. По словам бастующих, заработную плату не получили 27 человек. Хотя, согласно договоренности, оплата должна была проводиться еженедельно. - Мы строим новый лагерь строгого режима, - продолжают возмущаться рабочие. - Работаем на холоде. На работу добираемся пешком. Были авансы по одной-две тысячи тенге и все. Вот мы и решили выйти, постоять перед областным акиматом, чтобы пристыдили тех, кто не отдает нам наши честно заработанные деньги. Комментариев от руководства компании пока еще не последовало.