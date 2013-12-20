Фото с сайта mvd.gov.kz Фото с сайта mvd.gov.kz Как сообщил пресс-секретарь ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН, конфликт произошел между курсантами института, а не с бандитами извне.  Так, по сообщению пресс-службы, 17 декабря между слушателями 2 курса Актюбинского юридического института на территории учебного заведения произошел конфликт, в ходе которого один из курсантов выстрелил из обреза охотничьего ружья. Ранения  получили двое курсантов этого же курса. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч.3 УК РК «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия». В целях выяснения причин и обстоятельств данного преступления проводится служебное расследование, - добавил Ардагер УАЙДИН. Все трое подозреваемых - студенты этого же института.