В Уральске на президентской елке дети получили подарки за 75 тысяч тенге

Сегодня в областном казахском драматическом театре прошла президентская ёлка, на которую собрались ребята из всех регионов области. - На празднике побывали около 160 детей от 9 до 13 лет, - рассказывает заместитель начальника отдела внутренней политики Валентина ЮРТАЕВА. - Это дети из категорий малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники школы-интерната с ограниченными возможностями. На президентскую ёлку были приглашены дети, которые добились успехов в учебе, творчестве и спорте. - Дети из районов приехали еще вчера, их встретили и разместили в гостинице «Айдана», - сказала Валентина ЮРТАЕВА. - После новогодней ёлки праздник не заканчивается. Все ребята совершат ряд экскурсий. Они посетят Назарбаев интеллектуальную школу и детский зоопарк. Далее по программе дети смогут посмотреть мультфильм в кинотеатре «Галактика», после чего их всех ожидает массовое катание на коньках. После ужина ребята все вместе просмотрят фильм о нашем президенте. Ребята веселились вместе со сказочными героями, а также к ним в гости пришел исторический герой «Алтын адам». Дети играли в различные игры, в которых принял небольшое участие даже аким области Нурлан НОГАЕВ. Также новогодние огоньки на ёлке были зажжены акимом области. Но самым, наверное, приятным сюрпризом для детей были подарки, которые ребята получили после столь насыщенной программы. Каждый получит огромный пакет с одеждой. Туда входит: верхняя одежда, шапка, шарф, перчатки, зимняя обувь, джемпер, спортивный костюм и кроссовки. А также ребята получат сладкие подарки и сотовые телефоны. Стоимость каждого подарка составляет 75 тысяч тенге.