Рэнкинг операционной эффективности 10 крупнейших банков Казахстана. Среди 10 крупнейших банков, по активам, самый высокий уровень оптимизации бизнес-процессов показывает Казкоммерцбанк. Доля операционных затрат к операционным доходам до начисления провизий (Cost to Income Ratio, CIR), составляет всего 20,7%. За год банк увеличил операционные доходы на 4 миллиарда тенге, но при этом сократил операционные расходы на 964 миллиона тенге. Казком успешно реализует стратегию оптимизации расходов за счет внедрения новых технологий и развития инфраструктуры удаленного доступа. Банк два года подряд повышает индекс операционной  эффективности. В 2011 году (CIR) составлял 23,5%. Агрегированный индекс операционной эффективности БВУ - показатель Cost to Income Ratio (операционные расходы к операционным доходам ) - в третьем квартале достиг отметки  42,79%. Год назад (третий квартал 2012) - 43,81%. Kaspi bank- второй по индексу операционной эффективности бизнеса – 25,4%. Стратегия активного роста себя оправдала. За счет масштабных инвестиций в розничное направление, банк наращивает операционные доходы. За год рост 83% (до 95 миллиардов тенге). При этом, операционные расходы увеличились всего на 56% (до 24 миллиардов тенге). Третий Сбербанк. Доля операционных затрат к операционным доходам – 39,2%. tabl В посткризисный период, банки столкнулись с проблемой резкого снижения прибыльности – падение чистой процентной маржи, процентного спрэда, показателей рентабельности капитала (ROE), доходности активов (ROA) и операционной эффективности (cost to income). В связи с чем, банки начали проводить оптимизацию операционных расходов: сокращение численности персонала и фонда оплаты труда, снижение административных и общехозяйственных расходов, вплоть до закрытия отделений и избавления от непрофильных активов. В целом, по банковскому сектору за период с 01.10.11г. по 01.10.13г., показатель операционной эффективности сократился 43,53% до 42,79%, что свидетельствует о положительном тренде на рынке. Снижение данного показателя было обусловлено положительной динамикой операционного дохода (по методике ranking.kz сюда включены чистый процентный доход и комиссионные доходы), который за аналогичный период вырос на 60,62%, с 406,91 до 653,56 миллиардов тенге. Источник: Ranking.kz