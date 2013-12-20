Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Такие праздники для детей в ресторане проводят вот уже третий год подряд. Не стал исключением и год уходящий. На ёлку и праздничный обед приехали 30 детей.

- Всего нами обслуживается 160 детей, - рассказывает заведующая детским отделением ГУ «Отделение социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Жанылсын КИСМЕТОВА. - Каждый раз мы стараемся, чтобы наши дети как можно больше бывали в обществе, на праздниках. Проводим специально для них различные конкурсы. Мы очень благодарны, когда нам оказывают помощь наши горожане. Так, второй год подряд нас к себе на новогоднюю ёлку приглашает ресторан «Керемет». Тридцать детей сегодня приехали на встречу с Дедом Морозом. На днях еще пройдет новогоднее представление для 80 детей в новом Дворце бракосочетания. Для тех детей, которые не смогут приехать, такой праздник мы устраиваем на дому. К ним приезжают Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступают наши соцработники.

Дети веселились возле новогодней ёлки, играли со сказочными героями в разные викторины. А еще они познакомились в необычным героем, которого придумал коллектив АО «Казактелеком». Круглобокий герой по имени «Элик» не только развлекал собравшихся в хоровод детей, но и подарил подарки от своей фирмы.