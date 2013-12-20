Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Астане подвели итоги республиканского конкурса-выставки "Алтын сапа". В числе номинантов - 3 предприятия ЗКО. Премию "Парыз" за лучший коллективный договор плучило АО "Зенит". Награду вручили директору завода Вячеславу ВАЛИЕВУ. Кубок "Алтын сапа-2013" в номинации "Товары для населения" среди крупного бизнеса получил директор ТОО "Кублей" Талгат БЕРЕКЕШЕВ. Кубок "Парыз" за лучший соцпроект получил генеральный директор КПО б.в. Дамиано РАТТИ. Всем номинантам награды вручали первые лица государства, среди них премьер-министр и руководители министерств.