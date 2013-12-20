В Астане подвели итоги республиканского конкурса-выставки "Алтын сапа". В числе номинантов - 3 предприятия ЗКО. Премию "Парыз" за лучший коллективный договор плучило АО "Зенит". Награду вручили. Кубок "Алтын сапа-2013" в номинации "Товары для населения" среди крупного бизнеса получил директор ТОО "Кублей". Кубок "Парыз" за лучший соцпроект получил. Всем номинантам награды вручали первые лица государства, среди них премьер-министр и руководители министерств.