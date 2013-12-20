Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru Об этом сообщает РГП "Казгидромет". 22 декабря в Уральске и местами по Западно-Казахстанской области ожидается снег, метель, гололед и усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с. Департамент по ЧС обращается к жителям и гостям города и области с просьбой быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок на автомобилях, не подготовленных к зимним условиям, а также от выполнения высотных работ.