Сегодня вечером, 20 декабря, в районе Жазиры с дороги слетел автомобиль Volkswagen Vento. Автомобиль направлялся в сторону центра города, но по какой-то причине его вынесло на встречную полосу. После чего автомобиль слетел с дороги, в воду он не упал только благодаря придорожной лесопосадке. В машине находился только водитель, которого с места происшествия увезла карета скорой помощи. Что стало причиной ДТП, пока выясняется.