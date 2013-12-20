Сегодня на брифинге в областной прокуратуре журналистам рассказали о ходе дела по факту убийства актюбинца, которое произошло 12 сентября в центре Уральска перед ТРЦ «Галактика». По словам старшего прокурора упраления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса, дело в отношенииобвинительным приговором передано в суд. - Действительно, по данному уголовному делу органами уголовного преследования было переквалифицировано дело в статью 99 УК РК "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" при изучении законности данное процессуальное решение оказалось преждевременным и дело по статье 96 "Убийство" передано в суд, - рассказал прокурор. Напомним, что 12 сентября возле ТРЦ «Галактика» произошла потасовка между жителем Уральска и 4 парнями из Актобе. Жители Актобе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим, а когда из развлекательного центра вышла супружеская пара, молодые люди оскорбили жену подозреваемого. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемым был применен травматический пистолет, а после того как закончились патроны, он нанес ножевое ранение одному из нападавших и скрылся на своей автомашине. Позже полицейские задержали его.