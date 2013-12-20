Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Личинки в еде из магазина обнаружила жительница Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz. Пострадавшая Ирина Чуприна с неожиданной находкой столкнулась после того, как съела пару фиников, купленных в супермаркете села Каргалинское. В продуктах питания она обнаружила личинки червей и тараканов. На следующий день после неприятной покупки она отправилась вновь в магазин, чтобы сообщить об инциденте. Там ей предложили товар либо заменить, либо вернуть деньги. Однако женщина отказалась от этого. Она потребовала, чтобы весь товар с витрин был убран. По словам женщины, нашедшей личинки в еде, в СМИ она обратилась, чтобы привлечь внимание к проблеме, существующей не первый год. Она считает, что в нынешнее время такая оплошность просто недопустима со стороны заказчика и поставщика, так как в итоге страдает потребитель, а также имидж торгового объекта. Ранее скандал с личинками в еде разгорелся в Павлодаре. В октябре 2013 года насекомых в кастрюле с геркулесовой кашей, приготовленной на завтрак для учащихся школы, обнаружила школьный медработник. Санэпидемиологи не смогли объяснить, откуда появились личинки в еде.