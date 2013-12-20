Фото с сайта www.kursiv.kz Фото с сайта www.kursiv.kz На строительство ферросплавного завода в Актобе потратили миллиард долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на акционера-основателя Евразийской корпорации природных ресурсов (ENRC) Александра Машкевича. "Это лучший завод построен. Этот завод - самый современный и самый инновационный, самый энергосберегающий завод в мире. Здесь самая совершенная экологическая система в мире, он производит 440 тысяч углеродистого феррохрома высочайшего качества. Завод стоит 1 миллиард долларов", - сказал Александр Машкевич на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа". По его словам, в феврале начнется горячая пуско-наладка основного оборудования нового ферросплавного завода в Актобе на базе АО "ТНК "Казхром", входящего в ENRC. Он добавил, что три года назад Глава государства заложил символичную капсулу в основание нового завода. По его словам, речь идет о новом предприятии, где внедрены новейшие технологии, позволяющие исключить дополнительный передел, что снизит затраты. "Нельзя не отметить и еще один важный момент, связанный с новым производством. Он касается установок Главы государства по решению проблем занятости. На работах по возведению нового завода трудятся только казахстанцы, прибывшие сюда со всех уголков республики", - заключил Машкевич.