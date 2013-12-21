Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Супруга погибшего журналиста Наталья КИМ убеждена, что если бы на ее мужа не напали и не избили, он жил бы до сих пор. Несчастье случилось около полуночи 24 сентября. Игорь ЛАРРА вышел от своего друга в районе авиагородка и направился к пятаку, где стоят таксисты. По дороге на него напали пятеро мужчин, журналиста избили и ограбили. У Игоря забрали солнечные очки, сотовый телефон и деньги. На скамью подсудимых попал только один из нападавших. Его судят за грабеж с применением насилия в группе лиц по предварительному сговору. Подсудимый свою вину признает частично. Он утверждает, что не избивал журналиста. Якобы тот находился в таком состоянии, что падал через каждые несколько шагов сам. Вещи у журналиста подсудимый тоже якобы не забирал. Это сделал второй мужчина, а подсудимый купил у него сотовый телефон. Семья потерпевшего предъявляет подсудимому свыше 500 тысяч тенге материального вреда. Именно столько, по сведениям Натальи КИМ, стоили украденные телефон и солнечные очки. Последнее место работы подсудимого – сенокосильщик в поселке.