Иллюстративное фото с сайта odvesti.com Иллюстративное фото с сайта odvesti.com До конца 2014 года больше 60% поступлений в городскую казну будет уходить на потребности системы образования. Об этом говорили депутаты на сессии гормаслихата. В ближайший год городские власти запланировали построить два детсада на 150 мест в поселках Заречный-1 и Заречный-4, реконструировать под детсад на 280 мест областную физматшколу и построить в селе Жана Коныс среднюю школу на 600 мест. А также возвести Ледовый дворец стоимостью более 1 миллиарда тенге. Большие затраты запланировали в коммунальную сферу. Только в следующем году почти 4 миллиарда тенге пойдет на освещение, уборку, благоустройство и озеленение улиц и парков города. Свыше 200 миллионов тенге власти планируют потратить на установку новых светофоров и дорожных знаков. За бесплатную перевозку почти 49 тысяч пенсионеров и инвалидов ТОО «Автопарк» в следующем году получит из бюджета возмещение затрат - более 900 миллионов тенге.